Jeden płaszcz do wszystkiego. Cichopek też go nosi

Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią konieczność zaopatrzenia się w odpowiednie okrycie wierzchnie. Płaszcz puchowy nie tylko ochroni przed chłodem , ale również podkręci każdą zimową stylizację. Znane Polki już od dawna dobrze wiedzą, że puchówki są strzałem w dziesiątkę. Noszą je zarówno do jeansów, jak i sukienek.

Wśród najmodniejszych okryć wierzchnich na zimową porę królują skórzane i wełniane płaszcze oraz futerka. Ale dużą popularnością wśród polskich gwiazd wciąż cieszą się praktyczne puchówki. Modele w intensywnych kolorach (czerwień, róż czy zieleń) to opcja dla odważnych i tych, którzy nie boją się wyróżniać z tłumu. Minimalistkom polecamy płaszcze w stonowanych barwach, np. beż, czerń czy granat.

Chociaż zakup puchowych płaszczy może wiązać się z większym wydatkiem, to ich trwałość i jakość rekompensują koszty, zapewniając komfort przez wiele sezonów. Puchowe płaszcze, z ich uniwersalnym stylem i praktycznością , zyskują coraz większą popularność wśród polskich celebrytów. Dzięki swojej wszechstronności doskonale pasują do różnorodnych stylizacji.

Katarzyna Cichopek udowadnia, że kolorowy płaszcz to nie tylko ochrona przed chłodem, ale również element, który dodaje charakteru całej stylizacji.

Podczas zimowego spaceru Katarzyna Dowbor zdecydowała się na biały płaszcz z kapturem , uzupełniając go śniegowcami i dzianinowymi dodatkami. Choć jasne odzienie nie zawsze jest praktyczne, znakomicie komponuje się z zimowym krajobrazem.

Na model w ciemnym kolorze postawiła też Marzena Rogalska. Wybór padł na nieco krótszy płaszcz , który można nosić zarówno do jeansów, jak i sukienki.

