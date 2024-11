"Puffer jacket" to hit na zimę. Ona już nosi tę kurtkę

Kiedyś kojarzona była z mocną opalenizną, kolorowymi dodatkami i wyzywającymi strojami. Do tej pory lubi zaszaleć ze stylizacjami, ale stawia raczej na stonowane odcienie i klasykę. W takim wydaniu jest nie do poznania, a jej modowe poczynania są godne inspiracji.

Ostatnia stylizacja piosenkarki to doskonała opcja na chłodny dzień. Paparazzi zrobili jej zdjęcia na ulicy. Spacerowała razem z córką, z którą wzięła udział w telewizyjnym show "Azja Express". Spójrzcie, jak wyglądała.

Gwoździem programu w tym looku jest kurtka "puffer jacket". To klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Granatową puchówkę połączyła z eleganckim kompletem. Mowa tutaj o szarej marynarce w paski i plisowanej spódniczce. Kiedyś taki zestaw w jej wydaniu byłby nie do pomyślenia. Dziś jest fanką basicowych i eleganckich rozwiązań. Do tego dobrała beżową torebkę na ramię i białe glany, które swoje "pięć minut" miały już dość dawno temu.