Jakie jeansy będziemy nosić jesienią? Gwiazdy pokazały topowe modele

Wakacje dobiegają końca, co oznacza, że warto przejrzeć swoją szafę i odpowiednio przygotować się do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu jesienno-zimowego. Nigdy nie jest za późno, by zainwestować w trencz i porządnie wykonane botki. W tych elementach garderoby przechodzisz kilka następnych miesięcy.