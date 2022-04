Jakie krótkie spodenki męskie będziemy nosić latem 2022? Przegląd modnych propozycji

Jeansowe spodenki męskie – klasyk nie wychodzi z mody

Oczywistym wyborem na lato 2022 są jeansowe spodenki męskie. Denimowe szorty to już klasyk, który pozostaje odporny na zmieniające się trendy. Jeśli nie masz ich jeszcze w swojej szafie, to najwyższy czas to zmienić, bo będziesz mógł nosić je nie tylko w tym sezonie, ale także w trakcie wielu kolejnych. Do wyboru masz modele w minimalistycznym wydaniu – z prostymi nogawkami, w odcieniu jasnego albo ciemnego jeansu lub czerni – albo z przetarciami i dziurami.