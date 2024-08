Jakie orzeźwienie na upalne dni pokochali Polacy? Odpowiedź jest zaskakująca

Mrożona kawa – coraz większy hit w Polsce

Mrożona kawa zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Dobitnie pokazują to wyniki najnowszego (przeprowadzonego w sierpniu 2024 r. na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków) badania SW Research zleconego przez Circle K Polska. Według niego 70 proc. ankietowanych pije kawę mrożoną, zaś co piąta osoba robi to regularnie. Zarówno kobiety (53 proc.), jak i mężczyźni chętnie sięgają po taką wersję kawy (47 proc.)

Dla wielu z nas kawa mrożona stała się nieodłącznym elementem codziennego rytuału. Ponad połowa (54 proc.) respondentów przyznaje, że sięga po nią podczas chwil odpoczynku i relaksu, co wskazuje na rosnącą rolę tego napoju w naszej kulturze odpoczynku. Co trzecia osoba deklaruje, że mrożona kawa towarzyszy jej podczas spotkań towarzyskich, a dla 15 proc. stanowi nieodłączny element podróży samochodem. Jak widzimy, dzięki swojej wszechstronności Ice Latte jest idealnym wyborem na różne okazje – od porannego zastrzyku energii, po wieczorne spotkania z przyjaciółmi.

Tropikalna uczta dla zmysłów – Piña-Colada w nowej odsłonie

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych elementów kawy mrożonej są dodatki, które nadają jej wyjątkowego charakteru. Z przytoczonego badania wynika, że co 4 osoba chętnie spróbowałaby czegoś nowego poza standardową wersją kawy. Choć najczęściej wybieranymi syropami są te słodkie (ponad połowa ankietowanych wskazuje, np. karmelowy, czekoladowy), to co piąta osoba postawiłaby na syropy tropikalne np. pomarańczowe czy Piña-Colada.

Pokrywa się to z deklaracją, że co piąty Polak chętnie eksperymentuje z sezonowymi smakami, a Piña-Colada należy do tych, które, zwłaszcza w gorących miesiącach, mogą najbardziej przyciągać uwagę. To połączenie orzeźwiającego ananasa i delikatnej słodyczy kokosa jest od lat jednym z ulubionych tropikalnych napojów. Circle K, wychodząc naprzeciw letnim potrzebom, wprowadziło do swojej oferty Ice Latte właśnie z syropem o smaku Piña-Colada – idealne rozwiązanie na upalne dni.

Pijąc taką kawę możemy niemalże przenieść się myślami na piaszczystą plażę Puerto Rico, gdzie Piña Colada została po raz pierwszy stworzona. Połączenie smaków owoców egzotycznych w zestawieniu z mrożoną kawą sprawia, że każdy łyk tego napoju staje się małą podróżą na rajskie wyspy. Naturalna esencja ananasa i delikatna nuta kokosa sprawiają, że Ice Latte staje się czymś więcej niż zwykłą kawą – to prawdziwe doświadczenie smakowe.

Dlaczego warto spróbować Ice Latte z Circle K?

Oferta mrożonych kaw na rynku jest spora, ale to, co wyróżnia tę ze stacji paliw Circle K, to przede wszystkim wysoka jakość. Wszystkie kawy posiadają certyfikat Rainforest Alliance, co oznacza, że jej produkcja wspiera zrównoważone metody rolnictwa, pomaga poprawić jakość życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności, jednocześnie chroniąc środowisko. To gwarancja, że pijąc kawę z Circle K, nie tylko cieszymy się wyjątkowym smakiem, ale także wspieramy odpowiedzialne podejście do produkcji żywności.

Dzięki temu, że kawa na Circle K ma porównywalną jakość do napojów oferowanych w najlepszych kawiarniach, klienci mogą cieszyć się pełnią aromatu, nie rezygnując z wygody. To doskonała alternatywa dla tych, którzy w codziennym biegu czy podczas rodzinnych wyjazdów potrzebują szybkiego i smacznego orzeźwienia.

Chwila relaksu na wyciągnięcie ręki

Czy to podczas długiej podróży, spaceru po mieście, czy spotkania ze znajomymi, Ice Latte z syropem Piña-Colada będzie doskonałym wyborem, który zaspokoi Twoje pragnienie i pozwoli cieszyć się chwilą.

Warto pamiętać, że każda kawa na stacjach Circle K to prawdziwa gratka dla miłośników tego aromatycznego napoju. Dzięki starannie wyselekcjonowanym mieszankom oraz profesjonalnym ekspresom, możemy cieszyć się bogatym smakiem i aromatem, który zadowoli nawet najbardziej wymagających kawoszy. Oferta jest naprawdę szeroka – od mocnego espresso, przez aksamitne cappuccino, aż po delikatne latte. Co więcej, klienci mogą wybrać napój owsiany zamiast tradycyjnego mleka.

Sekretem wyjątkowego smaku kaw serwowanych na Circle K są dwie mieszanki kaw: Soft Espresso oraz Soft Coffee. Soft Espresso to idealna baza do kaw mlecznych – jej zbalansowany, ale intensywny smak doskonale komponuje się z aksamitną pianką mleka. Z kolei Soft Coffee to mieszanka, która podbija serca fanów kaw czarnych, charakteryzując się delikatną słodyczą i bogatym, pełnym smakiem. Obie mieszanki zostały opracowane z myślą o dłuższym procesie wypalania ziaren w niższej temperaturze, co pozwala wydobyć z kawy subtelne, słodkie nuty, jednocześnie zmniejszając intensywność goryczki i kwasowości.

Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania ze stałych promocji – kawa jest tańsza o 1 zł, jeśli posiadamy kartę Extra lub przyjdziemy z własnym kubkiem. To nie tylko oszczędność, ale i ukłon w stronę ekologii, dzięki czemu picie kawy staje się jeszcze przyjemniejsze.

