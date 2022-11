Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Zbadali to kanadyjscy naukowcy

Pudel, owczarek niemiecki. Te rasy psów są najmądrzejsze

Psy szybko się uczą, zapamiętują gesty, słowa. Wyszkolone czworonogi potrafią robić przeróżne sztuczki. Niektóre jednak robią to szybciej. Zbadał to Stanley Coren, profesor z uniwersytetu British Columbia w Kanadzie. Opracował on kryteria oceny inteligencji psów, które opierały się na liczbie powtórzeń potrzebnych do nauczenia się nowej komendy oraz procentowy wskaźnik wykonywania poprawnie znanych komend przy pierwszej próbie.