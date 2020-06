WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 sandały na obcasie 4 godziny temu Jakie sandały na obcasie wybrać? Przegląd najmodniejszych modeli na lato 2020 Pasują do sukienek, letnich garniturów i modnych plisowanych spódnic. Sandały na obcasie to najbardziej eleganckie i kobiece buty na lato. Poszukujesz tych wymarzonych? Sprawdź przegląd najpiękniejszych sandałów na obcasie na lato 2020! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sandały na obcasie są świetnym pomysłem na uzupełnienie letniej stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Sandały na obcasie – jakie wybrać na lato 2020? Królują na wybiegach, Instagramie i w kolekcjach najpopularniejszych modowych marek. Sandały na obcasie to zdecydowanie najgorętszy trend sezonu. Na topie są zarówno wygodne modele na grubym, stabilnym słupku, jak i bardzo subtelne sandały z cienkich paseczków na średniej szpilce. Świetnie wyglądają nie tylko z letnimi sukienkami, ale też z eleganckimi, kobiecymi garniturami czy spódnicami midi. Lubisz wyglądać szykownie bez względu na okazję? Zrób miejsce w szafie na wygodne, stylowe, wysokie buty na lato! Wśród najmodniejszych sandałów na obcasie z Domodi na 100% znajdziesz coś dla siebie! Sandały na niskim słupku – wygodne buty na co dzień Upały nie sprzyjają noszeniu wysokich szpilek, szczególnie na co dzień. Jeśli więc marzą Ci się sandały na obcasie idealne do biegania po mieście, pracy w biurze czy spacerowania po parku, postaw na model na niskim, stabilnym słupku! Takie buty zdominowały aktualne kolekcje marek obuwniczych, a wśród najmodniejszych propozycji znajdziemy zarówno klasyczne, czarne sandały na słupku pasujące do wszystkiego, jak i modele w odcieniach nude, które optycznie wysmuklą nogi. Nasz hit? Zdecydowanie sandały na słupku w pastelowych kolorach! Pudrowo-różowe, błękitne, jasnożółte, morelowe czy w kolorze lila-fiolet nosimy do oversizowych garniturów w cukierkowych kolorach, białych, lnianych sukienek i spódnic midi w łączkę! Materiały prasowe Sandały na obcasie jak klapki – hit wśród influencerek Pewnie czujesz się na szpilkach? Jeśli tak, to spraw sobie buty, w których zakochały się trendsetterki! Delikatne, niewysokie sandały na szpilce z cienkich pasków, które z przodu wyglądają jak klapki to Instagramowy bestseller, ale modele podobne do tych od czołowych projektantów znajdziemy w aktualnych kolekcjach sieciówek. W czym tkwi ich fenomen? Modele na niewysokiej szpilce z cienkich pasków subtelnie i kobieco wyglądają na nodze. Dlatego świetnie sprawdzą się w stylizacjach z takimi hitami sezonu, jak oversizowe sukienki z falbanami, przeskalowane koszule-tuniki czy plisowane spódnice do połowy łydki. Materiały prasowe Wysokie sandały w kolorach lata – ożywią każdy look Malinowa fuksja, energetyczny pomarańcz, soczysta zieleń czy neonowy fiolet – kolory ulubionych, letnich sorbetów przeniosły się do świata mody i są doskonałym sposobem na wyrazisty, oryginalny look. Jeśli jednak nie lubisz nosić ubrań w mocnych barwach, postaw na buty, które dodadzą charakteru prostym stylizacjom. Sandały na obcasie w żywych kolorach lata będą świetnie wyglądać z białą koszulą, granatowymi jeansami z postrzępioną nogawką czy małą-czarną w letniej wersji, ale sprawdzą się też w zestawach z ubraniami w stylu safari w odcieniach beżu i khaki. Takie buty pięknie podkreślą też opaleniznę! Materiały prasowe Sandały na szpilce nude – uniwersalne i ponadczasowe Wolisz coś bardziej uniwersalnego i delikatnego? Wybierz klasyczne beżowe sandały na szpilce, które nigdy nie wychodzą z mody. Taki model to inwestycja na lata, dlatego warto poświęcić na niego większy budżet. Postaw na ten z naturalnej skóry, która nie obciera i zapewnia komfort noszenia. Wysokość obcasa? Wybierz tę, w której czujesz się pewnie i swobodnie. Takie sandały będą idealnym uzupełnieniem każdej stylizacji. Zestawisz je zarówno z jeansami czy cygaretkami w energetycznych kolorach, jak i z minimalistycznymi, eleganckimi outfitami w beżach i bieli. Dodatkowe plusy? Beżowe sandały na szpilce optycznie wysmuklają i wydłużają nogi! Materiały prasowe Boho sandały na obcasie – nie tylko do sukienki Wśród najmodniejszych wysokich butów na lato nie mogło zabraknąć propozycji dla fanek stylu hippie! Trendy na wybiegu wytyczyła włoska marka Etro, której kobiece sandały na obcasie z frędzlami przy kostce stały się must have u wszystkich miłośniczek boho! Tańsze modele w podobnej stylistyce znajdziemy w ofercie sieciówek i marek obuwniczych. Z czym je nosić? Z luźnymi tunikami w etniczne wzory, z lnianymi koszulami oversize i z jeansowymi rzeczami w letnim stylu! Materiał Partnera: Domodi.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze