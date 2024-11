Jako 19‑latka usunęła ciążę. Tak mówi o aborcji

Patrycja Volny odważyła się opowiedzieć o trudnym dzieciństwie i krzywdach, jakie doznała ze strony ojca. Córka Jacka Kaczmarskiego wydała autobiografię "Niewygodna". W ostatnim czasie udzieliła też kilku wywiadów. - Myślę, że pewne rzeczy wracają, kiedy jesteśmy dojrzalsi i na to gotowi. Mnie się wszystko przypomniało z bardzo konkretnymi szczegółami: pasek na pościeli, zapach - mówiła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Patrycja Volny wspomina m.in. o tym, jak ojciec popchnął ją w pociągu, przez co uderzyła się głową o wystający gwóźdź. Innym razem, kiedy nie chciała zjeść ziemniaków, Kaczmarski rozsmarował jej posiłek na twarzy. W publikacji "Niewygodna" 36-latka mówi też o własnych problemach z alkoholem, narkotykami, anoreksji, pierwszym związku i aborcji.

"Dziś rozumiem, że rzadko która osoba wychowywana w toksycznym domu potrafi bez pomocy stworzyć zdrową relację. Wtedy jednak mój partner znęcał się nade mną psychicznie, a ja przyjmowałam to jako coś normalnego. I dawałam kolejną szansę" - wyznała.

Córka Kaczmarskiego ujawniła, co robił ojciec. Psycholożka komentuje

Córka Jacka Kaczmarskiego, choć ma jedną córkę, to w przeszłości kilkukrotnie była w ciąży. W wywiadach często podkreślała, że aborcja to nie antykoncepcja, ale kobiety powinny mieć wybór. Ona podjęła go w wieku 19 lat, kiedy usunęła ciążę.