Córka Kaczmarskiego ujawniła, co robił ojciec. Psycholożka komentuje

Osoby z doświadczeniem przemocy doznanej ze strony najbliższych potrzebują czasu, aby zdać sobie sprawę z tego, co przeżyły, i zabrać głos. - Z punktu widzenia psychoterapii to bardzo częste, że trzydziesto-, czterdziestokilkuletnie osoby będące dorosłymi dziećmi alkoholików i te, które doznały przemocy w dzieciństwie, przychodzą po pomoc po latach. Dopiero wtedy nabierają perspektywy, zdają sobie sprawę, że są w stanie coś zmienić. Wcześniej winią siebie za to, co się stało. I stąd się pojawiają zachowania destrukcyjne - wyjaśnia podczas rozmowy z Wirtualną Polską Dorota Minta.