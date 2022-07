Jako nastoletnia stażystka miała romans z Kennedym. Tajemnicę skrywała przez 41 lat

"Stanął nad nami trzema - przystojny, opalony, w garniturze i krawacie. 'Mogę się przyłączyć?'– zapytał. (...) Poszedł do szatni i kilka minut później pojawił się znowu, tym razem w ciemnych kąpielówkach. Jak na 45-latka był wyjątkowo wysportowany – miał płaski brzuch i muskularne ręce. Fiddle i Jill nie wydawały się ani trochę zaskoczone jego widokiem, co potwierdziło moje przypuszczenia, że to pływanie w ciągu dnia było dla nich czymś zwyczajnym. Prezydent zsunął się do basenu i podpłynął do mnie. 'Mimi, prawda?' - wspominała Mimi w autorskiej książce "Once Upon a Secret" z 2011 roku.