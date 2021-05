Jakub i Dawid posprzątali plażę między Helem a Juratą. Internauci zachwyceni

- Pięknie, że panowie sprzątają plażę, przychodzimy tu z mężem od lat i też kiedyś z mężem sprzątaliśmy, ale w końcu uznaliśmy, że to bez sensu, bo co my we dwoje możemy przeciw całej ludzkości? Ale muszę Panom powiedzieć, że jak dziś zobaczyliśmy wybrzeże, to od razu byliśmy zdumieni, że jest tak czysto. Brawo! Targając worki, nie mieliśmy nawet siły na rozmowę, ale w uszach zostały nam słowa, że jest czyściej, niż było i myśl, aby nigdy nie stracić wiary w to, że dwoje ludzi może coś zmienić! - podsumowali swój wpis Jakub i Dawid.