Komunie coraz bliżej. Jakie prezenty i ile pieniędzy zamierzają do komunijnych kopert włożyć Polacy?

- Dorośli, dając prezenty, powinni pamiętać, że nie zastąpią one dzieciom bliskości, miłości, poświęcanego czasu czy uwagi. Uważam, że jeśli chcemy podarować souvenir to najlepiej dać coś takiego, co by zbliżyło nas do siebie i wzmocniło więzy z dzieckiem, a nie tylko dobra materialne czy pieniądze. Jednocześnie nie powinny to być bardzo drogie rzeczy, żeby dzieci nie kojarzyły tego wydarzenia tylko z prezentami - zauważa Kamińska-Radomska.