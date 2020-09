Jakub o "leczeniu" homoseksualizmu. "Nie wiem, ile osób skrzywdziłaś, ilu osobom złamałaś psychikę, mówiąc, że są nic nie warci"

W jednym z ostatnich wpisów Jakub opowiedział o "terapii", która miała "wyleczyć" go z homoseksualizmu. Jego znajomy z "troski" zaprowadził go do klasztoru, gdzie miała zając się nim siostra zakonna. Duchowna miała być doświadczona w tego rodzaju leczeniu, dlatego przypadek nastoletniego Kuby nie był dla niej wyzwaniem.

Leczenie homoseksualizmu

"Siostra poczuła się jak na średniowiecznej krucjacie i stosując amatorską psychologię, nie miała litości. Usłyszałem, że jako dziecko nie spełniłem oczekiwań rodziców i dostawałem od nich za mało miłości. Dowodem na to miał być mój ukochany pies. Psiak odszedł kilka miesięcy wcześniej, a ja nieopatrznie powiedziałem siostrze, że wszyscy traktowaliśmy go jak członka rodziny. Dla siostry to był dowód na jej teorię, że w naszej rodzinie brakowało miłości między nami, a psiak wypełniał mi tę pustkę. Po jego stracie swoje uczucia skierowałem w złą stronę i przez to zostałem gejem" – relacjonował.