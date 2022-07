Jakub Rzeźniczak ujawnił informacje o chorym synu. Wieści nie są dobre

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak "mają różne zdania na temat leczenia"

Magdalena Stępień przekonywała w swoich mediach społecznościowych, że decyzja o wyjeździe do Izraela jest słuszna. "Jak wam wiadomo, mamy różne zdania z tatą Oliwiera na temat leczenia. Jednakże chciałabym podkreślić, że to ja jestem na co dzień przy naszym synu. (...) To na mnie spoczywa ciężar podejmowania najtrudniejszych decyzji. Proszę, uwierzcie mi, że decyzja o leczeniu za granicą była poprzedzona długim rozważaniem sytuacji zdrowotnej syna" - napisała.