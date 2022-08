Jan Kliment wspomina Piotra Balickiego. Z trudem dobierał słowa

Gwiazdy ze łzami wspominają zmarłego niedawno Piotrze Balickim. Mężczyzna był związany ze stacją, w której współtworzył m. in. takie programy jak "Mam Talent!", "X-Factor" czy "Mali Giganci". Marzena Rogalska podczas jesiennej ramówki TVN zwróciła się do Marcina Prokopa, który powiedział o Balickim na scenie Top of the Top Sopot Festival. Dziennikarka, dziękując Prokopowi, nie mogła powstrzymać emocji.