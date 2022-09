Jane Fonda ma raka. Przyznała, jak znosi chemioterapię

"Rak to nauczyciel, a ja uważnie słucham jego lekcji. Jedną z rzeczy, które mi już pokazał, to znaczenie społeczeństwa. Konieczność powiększania i pogłębiania wspólnoty, aby nie być się samotnym. Rak, zwłaszcza w moim wieku — prawie 85 lat — zdecydowanie uczy tego, jak ważne jest dostosowanie się do nowej rzeczywistości" — podkreśliła.