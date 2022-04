Jane Fonda odstawiła alkohol. "Zostało mi niewiele dni"

Podkreśliła także, że nie obawia się perspektywy śmierci. - Czasem martwi mnie to, że moje ciało powoli odmawia posłuszeństwa. Jakby przestało należeć do mnie. Moje kolana, biodra – nie są moje - wyznała aktorka. - Patrzę w lustro i chwilami nie poznaję osoby, którą widzę. Ale szczerze mówiąc, mało mnie obchodzi, że nie mogę już biegać, jeździć na rowerze czy na nartach. Najważniejsze jest to, że nadal żyję i jestem stosunkowo zdrowa, choć mam prawie 85 lat. Jestem za to ogromnie wdzięczna.