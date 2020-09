Janina Ochojska mówi, że Patryk Jaki kłamie o braku stref wolnych od LGBT. Europoseł odpowiada na zarzuty

Patryk Jaki odpowiada na atak Janiny Ochojskiej

"No proszę. Patryk Jaki uważa, że szubienice to był performance, ale nie pojmuje, że tabliczki tylko obrazują to, co zawarte jest w uchwałach. Nie bądź jak Patryk Jaki" – pojawił się komentarz pod jego wpisem. Wielu internautów starało się wyjaśnić Jakiemu, jaki był cel prowokacji Staszewskiego. Nie zabrakło też osób krytykujących Ochojską i zarzucających jej kłamstwo.