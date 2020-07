Janusz Chabior na wakacjach z żoną. "Oprócz ciebie i błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba"

Janusz Chabior pokazał zdjęcie z wakacji

W komentarzach pod postem sypały się same komplementy. " Jakie to urocze! Nieustającej radości kochani", "Nie można się na was napatrzeć", "Piękna z was para!", "Kocham na was patrzeć!" – pisali obserwatorzy Janusza Chabiora.