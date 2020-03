Janusz Korwin-Mikke na wycieczce rowerowej. Odpoczywa po nocnym głosowaniu

PiS w nocy dodał poprawki do tzw. tarczy antykryzysowej. Wśród nich znalazły się zapisy zmieniające Kodeks Wyborczy. Tym samym przegłosowano umożliwienie głosowania korespondencyjnego osobom przebywającym na kwarantannie i powyżej 60. roku życia.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed dniem wyborów. Osoba przebywająca na kwarantannie lub poddana izolacji może to zrobić do 5 dni przed wyborami.