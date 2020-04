Janusz Korwin-Mikke robi zakupy w dyskoncie. Wcześniej krytykował zalecenia rządu

Eksperci alarmują, aby w sklepach w szczególności zadbać o środki ochronne, czyli rękawiczki i maseczkę. Widocznie polityk wziął sobie te wszystkie rady do serca i zmienił podejście do zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Jeszcze kilka dni temu, w wywiadzie dla "Do Rzeczy", podkreślał, że według niego nic się nie dzieje, a na zwykłą grypę umiera znacznie więcej osób niż na koronawirusa.