Janusz Korwin Mikke znów o kobietach. "Nadają się tylko do haremu"

Jego kontrowersyjną wypowiedź skomentowała na Twitterze Bożena Przyłuska, działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet i wiceprezeska stowarzyszenia Kongres Świeckości. "Dla mnie to nawet zabawne, do czego jest w stanie się posunąć ten odrażający dziad, żeby udowodnić sobie, że jeszcze istnieje" – napisała. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy krytykujących wypowiedzi Janusza Korwin Mikkego. "Starszemu panu z muszką przydałby się pokój bez klamek w zakładzie psychiatrycznym" – stwierdził dobitnie jeden z użytkowników Twittera. "Uważam, że należy mu się proces" – dodał inny.

Z wypowiedzi postanowił wytłumaczyć się sam zainteresowany. "Podobno... W rzeczywistości powiedziałem, że jeśli Polacy będą tak wychowywani, że nie będą umieli zabijać, to przyjdą muzułmanie, którzy to umieją - i Polki powędrują do haremów. I rzeczywiście: zdecydowana większość antyfuterkowców to kobiety: zgadza się?" – napisał.