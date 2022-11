Japoński test na wiek mózgu. Znajdziesz wszystkie zwierzęta?

Dlaczego warto rozwiązywać łamigłówki?

Tego typu zagadki i testy to nie tylko świetna zabawa. Lekarze są zgodni co do tego, że mózg - podobnie jak każdy inny organ - należy ćwiczyć. Ważne, byśmy wychodzili z własnej strefy komfortu, starali się jak najczęściej robić różne rzeczy po raz pierwszy (wówczas w mózgu tworzą się nowe połączenia między neuronami), uczyli się słowek, rozwiązywali krzyżówki, sudoku czy właśnie poświęcili chwilę na wymagające skupienia i spostrzegawczości zadania.