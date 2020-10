Jarosław Jakimowicz pozuje z Magdaleną Ogórek i żartują o siłowniach. Obserwatorom nie jest do śmiechu

Magdalena Ogórek i Jarosław Jakimowicz to duet, który prowadzi nowy program TVP "W kontrze". Para wymienia się komentarzami na temat obecnych wydarzeń w kraju.

Ostatnio na antenie Ogórek przyznała, że zmaga się z nieprzychylnymi komentarzami dotyczącymi swojego wyglądu. Jakimowicz żartobliwie nawiązywał do tego, że Ogórek mogłaby mieć doczepiane włosy, jednak prezenterka telewizyjna zapewniała, że to jej naturalna fryzura i na dowód złapała się za włosy.

"Ucięliśmy sobie wczoraj taką pogawędkę, ponieważ jak już zaczyna się w internecie jakikolwiek hejt, to ludzie natychmiast dotykają wyglądu zewnętrznego i potem czytasz: 'Jakimowicz doczepione włosy, Ogórek doczepione włosy'. Nie, moje wszystkie szanowni państwo" – podkreślała. W najnowszym odcinku zdradziła kolejną ciekawostkę na swój temat.

Magdalena Ogórek nigdy nie była na siłowni

Magdalena Ogórek wyznała, że nigdy nie była na siłowni, a swoją figurę zawdzięcza noszeniu zakupów, noszeniu plecaka dziecka i myciu podłogi w domu. Jakimowicz od razu podsumował jej wypowiedź: "Czyli teraz męska część widowni będzie mówiła, 'no to pani taka piękna od urodzenia', a panie będą mówiły: 'zazdroszczę sylwetki'".

No i rzeczywiście pod fotografią aktora, posypały się komentarze: "Madzia wymiata". To samo zdjęcie udostępniła Magdalena Ogórek. "Piękne nogi" – pisali obserwatorzy. Znów skradła całe show. Pojawił się jednak jeden komentarz, który dotyczył żartobliwej dyskusji o siłowniach podjętej przez prowadzących, jednak autorowi wcale nie było do śmiechu.