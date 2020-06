Jeansowa spódnica to must have każdej z nas. Wiemy, gdzie ją kupić za 30 złotych

Lato w końcu do nas zawitało i rozpieszcza nas wysokimi temperaturami. Na upały nie ma nic lepszego niż wygodna spódniczka, a najlepiej taka, na którą nie wydamy fortuny. Jeans nigdy nie wychodzi z mody, dlatego przychodzimy do was z propozycją spódniczki z popularnej sieciówki Pepco.

Spódnica jeansowa to must have w naszej szafie (Getty Images)