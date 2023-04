Jechała metrem w Warszawie. Jej zdjęcie trafiło do sieci

Trendy charakteryzuje to, że szybko się rozpowszechniają i zazwyczaj mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Nie wszystko, co modne zyskuje nasze uznanie, ale innym może bardzo przypaść do gustu. Tak jest choćby z najmodniejszymi ubraniami. Jedni są w stanie zapłacić za nie krocie, pozostali zupełnie nie rozumieją ich fenomenu.