Spotkanie Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej. Ekspertka ocenia stylizacje pierwszych dam

W środę 5 kwietnia do Polski przybył Prezydent Wołodymyr Zełenski. Podczas oficjalnej wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Ukrainy — Ołena Zełenska. To pełnowymiarowa wizyta z ceremonią powitalną i rozmowami "w cztery oczy". To również kolejna okazja do spotkania pierwszych dam, a także porównania ich stylu. Kreacje Agaty Dudy i Ołeny Zełenskiej komentuje ekspertka od dress code'u — Katarzyna Kobiela.