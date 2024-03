Krupińska zaszalała ze stylizacją. I było warto. W "DDTVN" wyglądała doskonale

Paulina Krupińska znana jest z doskonałego gustu. Jednak modę niejednokrotnie traktuje jak zabawę, nie ograniczając się jedynie do minimalistycznych basiców . W jej szafie nie brakuje bowiem intensywnych kolorów i szalonych wzorów.

Jej ostatni look z "Dzień Dobry TVN" jest tego najlepszym przykładem. Prezenterka, wchodząc na plan, poprawiła humor pewnie niejednej osobie. Lecz warto tu docenić nie tylko dystans, ale również kunszt kompozycji.

Paulina Krupińska nie po raz pierwszy postawiła na modny duet swetra i satynowej spódnicy . Fashionistki pokochały to połączenie już kilka dobrych sezonów temu. Prowadząca śniadaniówki wybrała lekko oversizową górę i dół w wersji midi, a uzupełnieniem całości były klasyczne szpilki.

Jednak to radosne połączenie kolorów było kluczowe – cytrynowa żółć i błękit przypominający nieskazitelne wiosenne niebo sprawiają, że od razu chce się żyć. Nie sposób też nie wspomnieć o bananowym wzorze, któremu bez dwóch zdań brak powagi. I bardzo dobrze. Nie wszystko w telewizji musi być pompatyczne.

Niestety ogromnym zawodem okazała się stylizacja Damiana Michałowskiego, który obok "pani wiosny" wyglądał jak ponura jesień, która zniechęca do wszelkich aktywności i uśmiech na ustach zamienia w nieprzyjemny grymas. Jeśli chodzi o szary outfit prezentera , jesteśmy zdecydowanie na nie.

