Nie można ich rozdzielić. Tak radzą sobie w relacjach damsko-męskich

Carmen i Lupita Andrade przyszły na świat w Meksyku. To wyjątkowe bliźniaczki syjamskie, które są połączone korpusem. Każda z nich ma jedną rękę i nogę, a ich rozdzielenie jest niemożliwe ze względu na liczbę wspólnych narządów.

Na samym początku lekarze nie dawali rodzicom zbyt dużych nadziei na to, że ich córki w ogóle przeżyją. Siostry w 2024 roku będą świętować 24. urodziny, a każda z nich świetnie sobie radzi.

Lupita jest natomiast aseksualna. Z tego też względu związek Carmen i Daniela wymaga wielu kompromisów. Najwyraźniej jednak dla sióstr nie ma rzeczy niemożliwych. Relacja zakochanych jest silna, a sama 23-latka publicznie wyznała, co czuje do partnera.

Związek często wymaga poświęceń, jednak siostry wypracowały sobie dobrze działające sposoby na to, aby żadna nie czuła się pokrzywdzona w tej sytuacji.

