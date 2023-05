Jedyne spodnie, w jakich będziesz chciała spędzić lato. Zawadzka i Olejnik już zabrały je na urlop

Nie ma nic bardziej przyjemnego i komfortowego w noszeniu latem, jak szerokie, przewiewne spodnie, które zapewniają pełną swobodę ruchów, pasują na wszystkie okazje, a do tego… genialnie wyglądają na zdjęciach z urlopu. Latem 2023 hitem będzie model spodni, który tak naprawdę nigdy nie wyszedł z mody – to szerokie spodnie palazzo w typowo wakacyjne wzory, które można nosić do każdej możliwej góry: zwykłej koszulki, zmysłowego topu, cienkiego sweterka, a nawet do stanika od kostiumu kąpielowego.