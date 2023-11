Jego hit śpiewała cała Polska. Nie każdy wie, z kim jest żonaty

Danzel o piosence "Time machines"

W 2004 roku pamiętny utwór "Pump It Up!" otworzył wokaliście drzwi do międzynarodowej kariery, także w Polsce. - W przyszłym roku będę miał 20-lecie piosenki "Pump it up" i mojej kariery muzycznej. Słyszę, że w Polsce jestem popularny, dziś gram trzy razy. Nie wiem, jak to się stało, ale Polska była od zawsze dla mnie jednym z najważniejszych rynków. To jest mój drugi dom - powiedział muzyk.