Opowiedział o chorobie żony. Cierpi na szpiczaka

Patti Scialfa to amerykańska wokalistka i gitarzystka, która od 1984 r. współpracowała z zespołem E Street Band. To właśnie tam artystka poznała także swojego przyszłego męża, Bruce Springsteena. Para na początku tylko się przyjaźniła, jednak ich relacja szybko przerodziła się w prawdziwą miłość. Okazało się, że kobieta zmaga się z rzadką chorobą nowotworową. Jak obecnie wygląda ich życie?

Już 25 października w serwisie Dinsey+ będzie można zobaczyć dokument "Road Diary: Bruce Springsteen i The E Street Band", który niedawno został zaprezentowany także na Festiwalu Filmowym w Toronto. To właśnie w nim Patti Scialfa wyznała, że od 2018 r. zmaga się ze szpiczakiem mnogim , który jest niezwykle rzadką chorobą nowotworową krwi.

Niestety przez problemy ze zdrowiem kobiety bardzo wpłynęły na jej życie zawodowe oraz rodzinne. Ma to związek przede wszystkim z jej obniżoną odpornością, przez która musi unikać wszelkich infekcji. To z kolei zmusiło ją m.in. do ograniczenia występów na scenie, co do tej pory tak bardzo kochała.