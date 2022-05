Jej były partner wolał jej matkę. Córka Kim Basinger ujawniła, jakie słowa usłyszała

Ireland Baldwin opublikowała na swoim profilu na TikToku filmik, w którym odniosła się do popularnej zabawy na tej platformie: "Jaka jest jedna rzecz, którą powiedział ci twój były, której nigdy nie zapomnisz?". Tym samym aktorka i modelka odpowiedziała na to pytanie, przytaczając mnóstwo przykładów, z których jednoznacznie wynika, że jej były chłopak wolał od niej jej matkę, Kim Basinger. Nie do wiary, co potrafił jej powiedzieć.