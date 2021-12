Jej córka "zagroziła", że nie pojawi się na świątecznej kolacji. Powodem decyzji... niezaszczepieni członkowie rodziny

Nie wie, co robić

Sue Tidy wie, że jest teraz w ciężkiej sytuacji. Co roku witała na wigilijnej kolacji 20 osób, do których jest bardzo przywiązana. Z kilkoma, które są niezaszczepione i twierdzą, że szczepionki powodują zbyt duże skutki uboczne, postanowiła porozmawiać. Zaproponowała im, aby dla bezpieczeństwa wykonały przed świętami testy PCR, które potwierdzą to, że są zdrowe. Otrzymała jednak odpowiedź, że nie zamierzają tego robić, bo nie sądziły, że tak zostaną potraktowane przez własną rodzinę. Jak na razie więc jest to sytuacja bez wyjścia, a sprawa do tej pory się nie wyjaśniła. Sue ma nadzieję, że "jakieś" rozwiązanie znajdzie się samo.