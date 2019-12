WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 zarobkimałżeństwo Ewelina Miszczuk 6 godzin temu Jej mąż kupił sobie telefon za 2 tys. zł. "To wielki król życia i zarobków, a ja jestem biedaczką" "On właśnie wydał sobie radośnie 2 tys. zł na telefon. Co to tam dla niego? A ja mam lipny, sprzed kilku lat i nie stać mnie na nowy" - te słowa wywołały poruszenie wśród internautów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Różne zarobki małżonków to często trudny temat (123RF) Różnice w zarobkach małżonków to trudny temat. Niejedna kobieta musi się zmierzyć z tym problemem. "On właśnie wydał sobie radośnie 2 tys. zł na telefon. Co to tam dla niego? A ja na nie mam na to" - żali się użytkowniczka forum WP Kafeteria. "W dodatku powiedział mi, że prezent na okrągłe urodziny mam do pewnej kwoty, mianowicie do 2 tys. zł, a jak chce droższe to muszę sobie dopłacić, 'bo on nie ma pieniędzy'. Gdybym ja zarabiała tyle co on, to nie śmiałabym kazać mu dokładać się do prezentu, nawet i za 5 tys. zł " - dodaje. Kobieta wywołała burzę na forum. Różnice w zarobkach małżonków "Prezent do 2 tys. zł i jeszcze ci źle? Pracujesz?" - napisał jeden z internautów. "Co myślałaś, że dzianego zaciągnęłaś do ołtarza, to będzie spełniał twoje zachcianki, a tu zonk, bo trafiłaś na skąpca? Zrób swoją kasę i kup telefon za dwa koła" - czytamy w innych komentarzu. Jedna z użytkowniczek forum zauważyła, że kobieta powinna się cieszyć, że mąż chce jej kupić prezent za 2 tys. zł, bo one dostają znacznie tańsze upominki. "Telefon za 2 tys. zł to średni, bez szału. Miał kupić za 500? Pracuje, zarabia, dobrze ze kupił I jeszcze myśli o prezencie dla Ciebie. Mój mi kupił kwiatki" - napisała. Zobacz także: Miss Polski Wirtualnej Polski 2019. Anita Sobótka Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne