Jej metamorfoza była fenomenem. Zrzuciła wtedy 50 kg

Dominika Gwit zdobyła popularność za sprawą drugoplanowej roli "Grubej" w serialu TVN "Przepis na życie". Jeszcze większe zainteresowanie jej osobą wywołała jednak metamorfoza, którą przeszła w 2014 roku. Aktorka schudła 50 kg. Była nie do poznania.

"Happy Birthday to me! (Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla mnie! - z ang.) 36!" - napisała Dominika Gwit w urodzinowym poście, który opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

10 lat temu aktorka przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Udzieliła wówczas kilku wywiadów, w których mówiła, dlaczego zdecydowała się schudnąć oraz co pomogło jej w przejściu tej trudnej drogi. W wieku 26 lat zmagała się z otyłością, przez którą miała wiele problemów zdrowotnych. Skorzystała wtedy z pomocy specjalisty, który ułożył jej odpowiednią dietę.

Po zrzuceniu 50 kg, Dominika Gwit wydała m.in. autorską książkę "Moja droga do nowego życia", w której dokładnie opisała swoje doświadczenia z utratą wagi. Już na jej premierze fani aktorki zauważyli, że zmaga się z efektem jo-jo. To był jednak tylko początek jej problemów, które okazały się być poważniejsze, niż ona sama myślała.

Gwit postanowiła w pewnym momencie otworzyć się przed fanami. Wyznała, że od lat walczy z chorobą, której lekarze nie byli w stanie zdiagnozować. Dopiero kiedy trafiła do bardzo dobrej specjalistki, badania wykazały agresywne choroby autoimmunologiczne.

