Jej ojciec zginął w Auschwitz. Oto co się stało z Lilianą Sergre

Muzeum Auschwitz na swoim profilu na Twitterze zamieściło wpis, w którym przypomniano trudny los włoskiego Żyda Alberto Segre i jego córeczki Lialliany, których w 1944 roku deportowano z Mediolanu do obozu w Auschwitz-Birkenau.

"27 kwietnia 1944 w Auschwitz zginął włoski Żyd Alberto Segre. Deportowany w styczniu 1944 r. z Mediolanu. Zarejestrowany jako nr 173472 i umieszczony w obozie Auschwitz III-Monowitz. Razem z nim deportowano córkę Lilianę, która przeżyła i dziś jest dożywotnią senator we Włoszech" – czytamy w poście zamieszonym na Twitterze.

"Nie wolno zapomnieć o Auschwitz"

- Chcę, aby moja historia bycia więźniarką w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau była ostrzeżeniem dla młodych ludzi, aby byli silni i umieli dokonywać dobrych wyborów. By uczyli się nie słuchać tych, którzy najgłośniej krzyczą, nawet jeżeli jest to łatwiejsze. Muszą uczyć się zaufania do siebie samych. Siłę można mieć nawet w najcięższych chwilach, iść do przodu, krok za krokiem, nie zatrzymując się. Nie nienawidzieć, nie mścić się, ale także nie zapominać - mówiła na jednym z wystąpięń Liliana Segre.

Liliana ma dziś 90 lat. Do obozu koncentracyjnego została wywieziona wraz z ojcem, z Włoch w 1944 roku. W jednym z wywiadów dla Radia Watykańskiego podkreśliła, jak ważną rzeczą jest, aby nie zapominać o tamtych czasach.

- Od lat walczę, aby nic z cierpienia tak wielu ofiar, nie zostało utracone, aby nie zapomniano o tych okropnych i niewypowiedzianych historiach, które miały miejsce w Auschwitz i w innych obozach koncentracyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby poznawać historię, która bierze się z pamięci, bo bez historii nie ma pamięci – podkreślilia Liliana Sergre.

Kim jest Liliana Segre?

Liliana Sergre urodziła się w 1930 roku w rodzinie żydowskiej. Jej matka zmarła, gdy dziewczynka miała kilka lat. Ojciec był oficerem. Od 1938, na skutek uchwalenia włoskich ustaw rasistowskich, nie mogła kontynuować nauki. W 1943 wraz z ojcem podjęła próbę ucieczki do Szwajcarii, gdzie zostali zatrzymani, zawróceni do Włoch i osadzeni w więzieniu. W styczniu 1944 zostali deportowana do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, w którym jej ojciec został zamordowany.

W kwietniu 1945 doczekała się wyzwolenia. Spośród 776 włoskich dzieci poniżej 14 roku życia, w obozie w Oświęcimiu przeżyło tylko 25 – w tym ona.

Powróciła do Włoch, zamieszkała w Mediolanie. W 1951 wyszła za mąż i urodziła troje dzieci. W 1990 zaangażowała się w działalność społeczną, biorąc od tego czasu regularnie udział w spotkaniach z młodzieżą i opowiadając swoją historię.

19 stycznia 2018 prezydent Seriego Mattarella w uznaniu zasług społecznych nadał jej tytuł dożywotniego senatora.

