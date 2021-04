"Poczułam się zraniona i osamotniona". Ursula Von der Leyen komentuje "sofagate"

"Poczułam się zraniona i osamotniona"

Dopiero teraz w wystąpieniu w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen pierwszy raz odniosła się do incydentu z Ankary. Polityczka zaznaczyła, że w europejskich traktatach nie ma przesłanki, która nakazywałaby gorsze traktowanie przewodniczącej Komisji Europejskiej od szefa Rady Europejskiej.

Polityczka zwróciła się również do kobiet zasiadających w Parlamencie Europejskim.

- Jestem pewna, że wiecie dokładnie, jak się czułam. Poczułam się zraniona i osamotniona, jako kobieta i jako Europejka. Tu nie chodzi o układ miejsc ani protokół. To sięga sedna tego, kim jesteśmy, sięga wartości, na których stoi nasza Unia, to pokazuje, ile jeszcze musimy przejść, by kobiety były traktowane jak równe. Zawsze i wszędzie - mówiła.