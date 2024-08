Jej piosenki nuciła cała Polska. Nagle zniknęła

Urodziła się 14 sierpnia 1965 r. Śpiewanie od zawsze było jej ogromną pasją. Dzięki przebojom "Co ty królu złoty" i "Słodka Lady" zdobyła nie tylko rozgłos, ale również rozpoznawalność w całej Polsce. Monika Borys w 1989 roku podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu otrzymała nagrodę publiczności. Nic więc dziwnego, że wróżono jej ogromną karierę. Niestety przez plotki oraz krzywdzące artykuły postanowiła porzucić działalność artystyczną.

Karierę muzyczną rozpoczynała w 1987 r. To właśnie wtedy nawiązała współpracę z Ryszardem Poznakowskim, który był wówczas nie tylko członkiem Trubadurów, ale również kompozytorem. Monika Borys zachwycała fanów, ale także krytyków swoim głosem. Szybko znalazła też miłość.

Serce artystki skradł Jarosław Kukulski. Para szybko się pobrała. Wydawało się, że to zgrany duet: on tworzył dla niej nowe utwory, a ona prezentowała je światu na scenie. W 1989 r. na świat przyszedł ich syn, Piotr. Kiedy mąż piosenkarki zachorował, ona postanowiła odłożyć karierę na bok, skupiając się na jego rekonwalescencji.

Oliwy do ognia dolewały także medialne doniesienia o konflikcie między Moniką Borys a Natalią Kukulską.

W 2008 r. Monika Borys próbowała wrócić do show-biznesu, jednak wówczas ponownie musiała mierzyć się negatywnymi komentarzami na swój temat.

