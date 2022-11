Jej przyjaciel wstąpił do armii. Wyszła za niego za mąż ze szczególnego powodu

Leda Kosmaczewska to 33-letnia Ukrainka, która mieszka w Kijowie. Kobieta zdecydowała się na poruszający wpis, w którym przytoczyła historię swojego przyjaciela, który jest w związku partnerskim z innym mężczyzną od przeszło 15 lat. Jednak w świetle prawa jest dla ukochanego obcą osobą, co uniemożliwia mu wiele działań. W Ukrainie nadal trwa wojna - jeśli przyjaciel Ledy zaginąłby, wylądował w szpitalu lub zmarł, jego partner nie mógłby zdobyć na ten temat żadnych informacji. Z tego względu Kosmaczewska przystąpiła do działania.