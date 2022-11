Spędził osiem miesięcy na froncie. Tak powitał żonę na dworcu

- Umysł wymyśla różne scenariusze. Na co dzień się z tym mierzę, przecież mój mąż jest już osiem miesięcy na froncie. Wielokrotnie myślę o tym, co by się stało, gdybym została wdową. Uważam, że najlepiej się zmierzyć z tą najgorszą myślą, bo to wiele ułatwia - przekonuje kobieta. - Jednocześnie mam głębokie poczucie, że dla nas osobiście to się dobrze skończy. Ta myśl towarzyszy mi od początku. Oczywiście nie zmienia to faktu, że mam różne emocje, że jestem tym zmęczona, że czuję złość, że końca tej wojny nie widać.