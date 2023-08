Jej sukienka to "perełka". Krój robi cuda z sylwetką

Taka kreacja ta nie jest tylko modna, ale także funkcjonalna. Można ją łatwo zestawić z różnymi dodatkami i obuwiem, tworząc stylizacje na różne okazje. To doskonały wybór dla kobiet, które pragną połączyć dziewczęcą grację i elegancję, a przy tym nie rezygnować z komfortu. Czy może być coś bardziej atrakcyjnego na ciepłe dni? Sukienka o kroju baby doll to prawdziwy must have tego sezonu, a jej popularność wśród takich fashionistek, jak Kasia Tusk, to najlepszy dowód na to, że warto sięgnąć po ten model.