Jej suknia to majstersztyk. Fason robi cuda z sylwetką

Członkowie rodzin królewskich są ograniczani przez wiele zasad, jeśli chodzi o ubiór, lecz to nie przeszkadza królowej Letizii, by pretendować do miana współczesnej ikony stylu. Monarchini nosi się elegancko, ale niebanalnie. Szykowne elementy garderoby niemalże zawsze uzupełnia ciekawym twistem. Wiele osób zgadza się z opinią, iż intryguje stylizacjami zdecydowanie bardziej niż księżna Kate – niejednokrotnie mocno zachowawcza.