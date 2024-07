18‑letni syn został sam w domu. Sąsiedzi zostawili na drzwiach kartkę

Dorastanie to okres burzliwych zmian, zarówno dla nastolatków, jak i ich rodziców. Młodzi ludzie pragną coraz większej niezależności, testują granice, a jednocześnie poszukują swojego miejsca w świecie. Rodzice z kolei stają przed wyzwaniem znalezienia balansu między dawaniem swobody a zapewnieniem bezpieczeństwa.

Wie o tym dobrze Monika Szubrycht, dziennikarka i neurologopedka, która od lat zajmuje się tematami związanymi z autyzmem i wychowaniem dzieci. Chociaż czas osiągania pełnoletności to często okres pełen emocji i niepokojów, jej pociecha mile ją zaskoczyła, pozostawiając wyjątkową informację dla sąsiadów.

Pisarka postanowiła wrócić do mieszkania, jak sama podkreśliła "podświadomie uskuteczniając kontroling rodzicielski, bo świadomie czegoś takiego by nie zrobiła". Kiedy dotarła na piętro, jej oczom, ukazała się kartka, którą jej pociecha nakleiła na drzwi.

Pokazała kartkę z toalety w klubie. Właściciele apelują do kobiet

Pokazała kartkę z toalety w klubie. Właściciele apelują do kobiet

Na tak wystosowany komunikat odpowiedzieli sąsiedzi dziennikarki. Jeden z mieszkańców dokleił pod spodem drugą kartę z napisem "Wszystkiego Najlepszego!". Pod wpisem internauci zaznaczyli, że zazdroszczą takich sąsiadów, do czego odniosła się sama Szubrycht: "Sąsiadów sama sobie zazdroszczę" - napisała.

Pośród komentarzy z życzeniami urodzinowymi znalazł się wpis mężczyzny, który zwrócił uwagę na to, że taki komunikat od syna to zasługa odpowiedniego wychowania.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!