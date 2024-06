Ok, rozumiem

Tak 20‑latkowie spędzają wieczory. Kiedyś było to nie do pomyślenia

Czy imprezy Zetek to rozpusta i litry alkoholu? Okazuje się, że nie do końca. Popularnym trendem na domówkach stały się prezentacje multimedialne, a Power Point Party to hit mediów społecznościowych. Na czym polega fenomen tego zjawiska?

Generacja X dobre pamięta program Power Point, który jeszcze kilkanaście lat temu był jedyną opcją na stworzenie multimedialnej prezentacji. Niezliczona ilość efektów, niepotrzebnych na korporacyjnych spotkaniach, często była powodem do śmiechu, jednak mimo to wciąż wiele osób z sentymentem wspomina flagowy produkt Microsoftu.

Okazuje się, że gdy dla jednych Power Point przypomina nudne chwile spędzone na przygotowaniu obszernej prezentacji na biznesowe spotkanie, dla drugich jest idealną okazją do spotkania się ze znajomymi. Dla generacji Z i Alfa program używany na lekcjach stał się sposobem na dobrą domówkę.

Power Point Party sposobem na imprezę

Chociaż termin ten po raz pierwszy pojawił się w 2012 roku i został zapoczątkowany przez trzech studentów z uniwersytetu w Ontario, swoją popularność zyskał dopiero w czasie pandemii Covid-19. Pomysł na PowerPoint Party narodził się w 2020, kiedy spotkania towarzyskie przeniosły się do wirtualnej przestrzeni.

Początkowo były to głównie spotkania online, podczas których znajomi prezentowali przygotowane przez siebie pokazy slajdów na dowolne tematy. Z czasem, wraz z luzowaniem obostrzeń, PowerPoint Party zaczęły odbywać się również na żywo, stając się alternatywą dla tradycyjnych domówek.

Fenomen PowerPoint Party można tłumaczyć kilkoma czynnikami. Po pierwsze, jest to forma rozrywki, która angażuje wszystkich uczestników i pozwala im wykazać się kreatywnością. Po drugie, prezentacje często poruszają tematy, które są bliskie młodym ludziom, co sprzyja ożywionej dyskusji i integracji. Po trzecie, Power Point Party to doskonały sposób na przełamanie lodów i poznanie się bliżej w luźnej atmosferze.

Gospodarz wymyśla dodatkowe reguły

Zasady PowerPoint Party są proste: każdy z uczestników przygotowuje prezentację na wybrany przez siebie temat. Nie ma ograniczeń co do treści – może to być ranking ulubionych filmów, analiza memów, historia życia kota, a nawet prezentacja o teorii spiskowych. Im bardziej absurdalny i zabawny temat, tym lepiej.

Prezentacje są następnie wyświetlane na dużym ekranie, a uczestnicy wspólnie komentują i oceniają wystąpienia. Zdarza się jednak, że osoba, która organizuje imprezę, dodaje kolejne zasady np. łyk drinka za każdym razem, gdy prezentujący wypowie "yyy" lub dodatkowe punkty za najlepszy strój. Gospodarz może też określić limit slajdów oraz dress code.

Popularność PowerPoint Party w dużej mierze wynika z jego obecności w mediach społecznościowych. Użytkownicy platform takich jak TikTok czy Instagram chętnie dzielą się nagraniami ze swoich imprez, co przyczynia się do rozpowszechniania tego trendu. Hashtagi związane z PowerPoint Party zyskują miliony wyświetleń, a internauci prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej oryginalnych tematów prezentacji. Trzeba przyznać, że jest to ciekawa forma na wyrażenie swojej kreatywności.

