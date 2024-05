Pokazała kartkę z toalety w barze. Apel do kobiet

Kobiety, które udają się do baru bez towarzystwa lub są na randce z nieznajomym, nie zawsze czują się bezpiecznie. Z tego też względu niektóre miejsca oferują specjalnego drinka, którego wystarczy zamówić, aby obsługa wiedziała, że kobieta potrzebuje pomocy. Taki pojawił się w barze, który odwiedziła influencerka Martyna Kaczmarek.

Do toalety chodzą parami. Właściciel klubu potwierdza najgorsze

Do toalety chodzą parami. Właściciel klubu potwierdza najgorsze

Bar, który odwiedziła Martyna Kaczmarek, nie jest jedynym, które posiada w swojej ofercie tzw. drinka bezpieczeństwa. Już w maju 2022 roku pisaliśmy o barze we Wrocławiu, który poinformował o "Angel shocie" , będącym kodem bezpieczeństwa.

"»Angel shot« spowoduje, że obsługa zamówi kobiecie taksówkę. »Angel shot z lodem« oznacza odprowadzenie do samochodu, natomiast »Angel shot z limonką« ma skutkować wezwaniem policji" - możemy przeczytać.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!