Jej życie to scenariusz na film. Ewa Błaszczyk poruszona gestem córki Marianny

Ewa Błaszczyk poznała Jacka Janczarskiego na planie jednej z produkcji, w jakiej brała udział. Spotkali się we dwoje po roku od tego wydarzenia. "To była miłość od pierwszego wejrzenia. Z taką nie ma dyskusji. Byłam w różnych związkach, jedne się rodziły wolniej, inne szybciej, ale to stało się tak: pstryk. I nie było odwrotu" - mówiła aktorka w jednym z wywiadów.