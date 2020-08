Jennifer Aniston popiera uwolnienie Margot. Zareagowała na post znanego fotografa

W sobotę, 8 sierpnia Margot została zatrzymana i usłyszała zarzuty dotyczące zdarzenia z końca czerwca. To właśnie wtedy samochód Fundacji "Pro Prawo do Życia", na którym widniały homofobiczne hasła, miał zostać zatrzymany przez aktywistów LGBT i uszkodzony m.in. przez oblanie farbą i przebicie opon i plandeki z homofobicznymi treściami. Na miejscu doszło też do szarpaniny pomiędzy osobami z furgonetki a przedstawicielami akcji.