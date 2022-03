Jennifer Aniston wspiera kobiety z Ukrainy. "Cały świat jest za wami"

Poleciła wspieranie m. in. Come Back Alive, World Central Kitchen czy Ukraiński Czerwony Krzyż. Jak opisała gwiazda serialu "Przyjaciele", Come Back Alive to "organizacja z siedzibą w Kijowie, która umożliwia przekazywanie darowizn na bezpośrednie wsparcie ukraińskich żołnierzy w zakresie natychmiastowych potrzeb, żywności, zapasów". Z kolei World Central Kitchen "dostarcza żywność przez granice 24/7 dla rodzin (głównie kobiet i dzieci) na Ukrainie, a także dostarcza żywność do obozów dla uchodźców w sąsiednich krajach, takich jak Polska i Rumunia".