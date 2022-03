Ukrainka i Rosjanka śpiewają "Modlitwę za Ukrainę". Poruszające wykonanie

"To szczególna modlitwa. Modlitwa o wolność dla Ukrainy. Modlitwa o koniec rosyjskiej agresji. Modlitwa o siłę przeciwko złu" - czytamy na facebookowej stronie krakowskiego Teatru Groteska. "Tą modlitwą przyłączamy się do apelu Wołodymyra Zełenskiego skierowanego do Rosjan: »Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza. A odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie!«" - piszą artyści.